GP Espanha F1, Lando Norris: “mesmo sem o toque, duvido que terminássemos nos pontos” | AutoSport

O melhor resultado do ano para Lando Norris foi um sexto lugar na Austrália, mas o terceiro lugar na grelha aqui em Espanha dava esperanças num bom resultado hoje, mas tudo se precipitou logo na segunda curva com o toque em Hamilton onde danificou a asa dianteira do seu McLaren. O resto da corrida não foi muito melhor, pelo que um 17º lugar foi o que se arranjou: “Foi apenas má sorte, penso eu, da minha posição não conseguia ver o Max (Verstappen), e quando o Lewis (Hamilton) travou não tive hipóteses, foi azar, um incidente de corrida, é óbvio que tornou a nossa corrida mais difícil do que tinha de ser, mas de qualquer forma, duvido que terminássemos nos pontos, e em termos de performance ficamos dentro das expectativas” disse Lando Norris, que assume que a McLaren está muito longe face à posição em que deveria estar.