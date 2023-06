GP Espanha F1, Lando Norris: “Estou surpreendido por estar aqui” | AutoSport

Este ano, o melhor que Lando Norris tinha conseguido fora um sétimo lugar na grelha, no Azerbaijão, e foram mais as vezes que ficou fora do top 10 do que dentro. Por isso, o terceiro lugar é muito bom: “Estou surpreendido por estar aqui, terceiro, quase segundo, estou contente, toda a qualificação correu-me bem. A nova zona da pista sem a chicane foi boa para nós é uma das nossas forças as zonas rápidas, estou contentes, foi uma qualificação difícil, ainda mais nestas condições, mas correu bem”, disse.