GP Espanha F1: Lando Norris espera manter ímpeto e discutir pódio | AutoSport

Uma das surpresas na sessão de qualificação do GP de Espanha de Fórmula 1 foi o terceiro posto alcançado por Lando Norris e que levou Zak Brown a festejar na box da equipa britânica que celebra os 60 anos da sua fundação este ano.

Os pilotos da McLaren já tinham dado boas indicações na Q1 e Q2, passando ambos para fase final da discussão da pole position. Aí foi mais forte Norris em relação ao seu companheiro de equipa, batendo ainda os dois Alpine, Aston Martin e Lewis Hamilton. Foi de facto um bom resultado para Norris tendo em conta as dificuldades sentidas pela McLaren no arranque desta temporada. Em corrida, Norris gostaria de poder discutir um lugar de pódio, mas terá atrás de si pilotos com carros bem mais capazes do que o MCL60.

Esta pode ser a primeira grande oportunidade de Lando Norris para regressar ao pódio esta temporada, mas a corrida não será nada fácil.