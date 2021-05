GP Espanha F1, Lando Norris: “Embora não pareça bom, fizemos o melhor que podíamos fazer”

Foi a primeira corrida de 2021 que Lando Norris falhou a entrada no top 5. O britânico terminou no 8º posto, mas o piloto assume que era com o que contavam: uma corrida dura e dificuldades em ultrapassar adversários.

“Foi [dificil], mas penso que esperávamos realmente que assim fosse. Portanto, sem surpresas. Apenas muito difícil de ultrapassar ou mesmo de chegar perto do DRS no setor final. É bastante difícil. Penso que isso ficou provado. A estratégia, no final, as duas paragens para poder passar pelo Ocon, era a única coisa que podíamos fazer. Embora não pareça bom, fizemos o melhor que podíamos fazer”.

Lando Norris ocupa o quarto posto do Campeonato do Mundo de Pilotos, com 41 pontos menos 6 que Valtteri Bottas e apenas 1 ponto de avanço para Charles Leclerc.