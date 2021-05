GP Espanha F1, Helmut Marko: “Ritmo parece pior do que é”

Helmut Marko fez questão de afirmar que apesar da Red Bull ter apresentado um ritmo pouco entusiasmante no segundo treino de sexta, espera estar ao mesmo nível da Mercedes.

“A situação parece muito pior para nós do que é. Espero que estejamos novamente ao mesmo nível do nosso concorrente”, acrescentou o responsável da Red Bull. “Ainda temos de descobrir algumas pequenas coisas”, admitiu Marko.

Tem-se falado recentemente dos erros de Max Verstappen que têm complicado a tarefa do piloto nesta luta com Lewis Hamilton. Marko considera que Hamilton é forte mas não imbatível:

“Ele (Hamilton) é um piloto incrivelmente forte que pode ir além de si próprio, mas não é imbatível. Mas vê-se que ele é capaz de esperar pela sua oportunidade”, disse o austríaco. “Max, temos de dizer, tem um caráter temperamental. Para o dizer de outra forma – mais impaciente. Isto é atualmente algo a favor de Hamilton”.

“Max está sempre no limite, tem um controlo incrível do carro e guia de forma espetacular”, disse Marko ao jornal Kronen Zeitung. “Em geral, vejo tudo como positivo. Mas se olharmos para as vitórias, pole positions e voltas de corrida mais rápidas, é evidente que não é suficiente. A culpa não é só do Max”, continuou Marko. “É devido ao pacote global de carro e piloto. Mas ele tem de aprender a tirar o máximo partido do que tem disponível. É isso que torna a situação tão excitante. Por um lado, tem o Hamilton confiante, experiente e taticamente inteligente, e depois tem de admitir que, por outro lado, tem o jovem mas impetuoso Max”.