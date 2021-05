GP Espanha F1: Hamilton em destaque a meio do TL2

Max Verstappen começou a sessão com o melhor registo, levando a melhor sobre Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, seguidos de Esteban Ocon e Fernando Alonso. Todos os pilotos foram para a pista com os pneus médios que foram apenas usados pela Ferrari na primeira sessão.

Vimos um Virtual Safety Car para que um corajoso comissário de pista pudesse remover um pedaço do Ferrari de Carlos Sainz que foi mais agressivo no ataque a um corretor, danificando ligeiramente o seu monolugar.

Os homens da Mercedes trataram de se instalar nos primeiros lugares, com Hamilton e Bottas no topo da tabela, sendo que a diferença entre ambos terá sido resultado do uso de diferentes modos de potência nas unidades motrizes. Os Aston Martin estava aparentemente melhores com Sebastien Vettel no top 5 e Lance Stroll por perto, mas Pierre Gasly e Charles Leclerc, Carlos Sainz e Esteban Ocon intrometeram-se na “luta” pelo top 5, com os tempos a caírem a um ritmo saudável perto do meio da sessão.