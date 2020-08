GP Espanha F1: Haas esperançada com o fim do ‘party mode’

Não se esperava que a Haas conseguisse qualquer ponto nesta corrida, que teve apenas um abandono, mas a prestação de Romain Grosjean, 1foi um bom começo de fim de semana para a equipa, mas o desfecho foi igual a tantos outros. A equipa não conseguiu explicar porque tudo correu tão bem, e depois o resto do fim-de-semana foi mau, como sempre. Para Guenther Steiner, Diretor da Equipa: “Não era o resultado que queríamos ter. Temos que continuar a tentar, fazer algo para encontrar alguma magia, mas mais uma vez a magia não funcionou. É aqui que nos encontramos agora. Na Bélgica, veremos o que a mudança nos modos do motor faz. Não quero saltar demasiado de alegria, pois quero ver primeiro como funciona e que efeitos tem. Não penso que tudo tenha a ver com o motor, penso que também temos trabalho a fazer no carro. É difícil para nós este ano, nas circunstâncias em que estamos. Os aspetos positivos, os nossos pilotos guiaram bem, fizeram o melhor que puderam. Todos trabalharam arduamente para obter o melhor do nosso ‘pacote’, isto é o melhor que podemos fazer neste momento”.