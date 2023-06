GP Espanha F1: Günther Steiner ‘safa-se’ com uma repreensão | AutoSport

Günther Steiner recebeu uma repreensão pelos comentários feitos sobre os Comissários durante a sua conferência de imprensa no Grande Prémio de Espanha. Steiner criticou a decisão do Colégio de Comissários Desportivos no Mónaco e a penalização imposta durante a corrida a Nico Hülkenberg e ontem foi convocado pelo CCD do GP de Espanha, tendo sido advertido sobre esta matéria.

Assim, e por infração ao artigo 12.2.1.k do Código Desportivo Internacional da FIA, e tendo o responsável da Haas apresentado um pedido de desculpas, não foi necessário tomar qualquer outra medida.

Em comunicado, o CCD salienta que “a palavra ‘leigos’ utilizada pelo Sr. Steiner e a sua referência a outros desportos com pessoal “profissional” poderia ser, e de facto foi, entendida como ofensiva e, na nossa opinião, causou razoavelmente ofensa não só aos Comissários Desportivos no Mónaco, mas também a outro pessoal da FIA e a muitos voluntários do desporto automóvel. No entanto, os Comissários aceitam a declaração do Sr. Steiner durante a audição, segundo a qual a sua referência ao profissionalismo se referia a pessoas que trabalhavam numa função como profissão e não que os Comissários estavam a agir de forma não profissional. Além disso, o Sr. Steiner declarou que a sua referência a “leigos” se referia a pessoas que trabalhavam ocasionalmente e não a uma falta de qualificações ou de especialização. O Sr. Steiner também pediu desculpas livremente ‘se alguém ficou magoado com o que eu disse ou entendeu mal o que eu disse’. Os Comissários aceitam este pedido de desculpas. O Sr. Steiner declarou que se tivesse tido a intenção de insultar ou ofender alguém, teria utilizado palavras muito diferentes. Os Comissários não contestam este facto. Os Comissários Desportivos registam que qualquer parte tem o direito de discordar de qualquer determinação dos Comissários Desportivos de um evento, no entanto, são fortemente da opinião de que tal discordância deve, e pode, ser expressa respeitosamente