GP Espanha F1: Günther Steiner convocado pelos Comissários | AutoSport

O chefe de equipa da Haas, Günther Steiner, foi chamado a comparecer perante o Colégio de Comissários Desportivos por causa das suas declarações anteriores ao trabalho dos comissários no Grande Prémio do Mónaco, na semana passada.

Steiner disse ter ficado irritado com a penalização de cinco segundos que Nico Hülkenberg recebeu por uma ultrapassagem a Logan Sargeant no traçado monegasco. Afirmou ainda ter ficado ofendido com a decisão em declarações à imprensa em Barcelona e sugeriu que houvesse uma revisão e reforma nesta área sob supervisão da FIA.

“Todos os desportos profissionais têm profissionais a serem árbitros e coisas assim”, salientou ontem Steiner. “É como se a F1 fosse um dos maiores desportos do mundo e ainda tivéssemos ‘leigos’ a decidir sobre o destino de pessoas que investem milhões nas suas carreiras”.

Agora a FIA confirmou que “o chefe de equipa e o diretor de equipa da MoneyGram Haas F1 Team devem apresentar-se aos Comissários Desportivos às 14:30 [hora local], relativamente a um relatório recebido do Delegado Media da FIA”. Uma chamada que levou o Comissário Felix Holter a não participar no encontro, explicando um segundo comunicado da FiA que “devido a um potencial conflito de interesses, o Sr. Felix Holter recusou-se a participar na audiência dos Comissários Desportivos referido no documento 20. Em conformidade com o artigo 11.9.3.q do Código Desportivo Internacional da FIA será substituído pelo Sr. Matthew Selley. O Sr. Holter, que foi Comissário no Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1 de 2023, será reintegrado [no Colégio] após a conclusão desta audiência e de quaisquer deliberações e decisões associadas”.