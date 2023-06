GP Espanha F1, George Russell: “vir de 12º para 3º foi muito bom, as coisas estão a melhorar para nós” | AutoSport

Primeiro pódio e melhor resultado do ano para George Russell, numa corrida em que depois de uma qualificação mal conseguida, fez um grande recuperação, mesmo depois do susto de ter sido investigado por sair da pista na Curva 1 e ganhar vantagem. Mas não foram tomadas medidas e depois disso passou Carlos Sainz com facilidade para um grande resultado: “A equipa deu-nos um carro muito forte hoje, vir de 12º para 3º foi muito bom, as coisas estão a melhorar para nós na equipa. O feeling do carro é agora muito melhor, e quando olhamos para os nossos tempos comparando-os com os outros pilotos, estamos cada vez mais rápidos, o carro funciona bem numa janela melhor, tudo isto levou a que terminarmos no pódio”, disse.