GP Espanha F1: George Russell quer lutar pelo pódio | AutoSport

George Russell vai partir da segunda linha da grelha de partida ao lado de Carlos Sainz e numa “corrida caótica”, como prevê que seja a prova catalã, pretende lutar pelo pódio, isto após as melhorias trazidas pela equipa para o Mercedes W13.

“Penso que vai ser uma corrida caótica”, disse Russell após a qualificação em Barcelona. “Vão ser várias paragens para todos”.

Russell espera que a degradação dos pneus seja um fator decisivo na corrida e que Max Verstappen seja mais rápido que os restantes adversários. No entanto, o britânico quer discutir uma posição dentro do pódio.

“Max parece muito mais rápido do que os outros, mas penso que temos uma hipótese real contra a Ferrari, a menos que tenham encontrado alguns ganhos da noite para o dia. Penso que vamos estar na discussão com eles. Por isso, vamos tentar lutar por um pódio”, concluiu o piloto.