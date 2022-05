GP Espanha F1, George Russell: “Hoje foi muito duro” | AutoSport

George Russell terminou a corrida do GP de Espanha no terceiro lugar, mas durante várias voltas manteve os dois Red Bull atrás de si. Entre defesas duras e os problemas com o DRS no carro de Max Verstappen, Russell foi capaz de lutar pelo pódio e conseguiu um bom resultado em Barcelona

“Hoje foi muito duro. Dei tudo para manter o Max atrás, mas ele fez um trabalho incrível”, comentou no final da prova o britânico. “Merecemos estar aqui pelo pessoal que trabalhou tanto nas fábricas de Brackley e Brixworth, o meu obrigado”.

Com o abandono de Charles Leclerc, os dois Red Bull conseguiram terminar na liderança do pelotão e Russell conquistou o segundo pódio da época e bons pontos para o campeonato.

“Fiz tudo o que pude para manter os Red Bull atrás de mim, mas o terceiro lugar significa muitos pontos para nós”, salientou o piloto. Nas voltas finais os dois pilotos da Mercedes receberam indicações para levantar o pé, sabendo-se agora que se tratou de uma fuga de água que poderia ter levado ao abandono. O britânico admite que foi uma situação difícil, mas que sabia que tinha vantagem para o quarto classificado, que acabou por ser o espanhol Carlos Sainz.

“Foi muito difícil nas voltas finais. Foi uma corrida de sobrevivência. Sabíamos que tínhamos uma vantagem confortável, mas é bom poder terminar em terceiro”, concluiu.