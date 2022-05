GP Espanha F1: Ferrari teve de trocar chassis de Carlos Sainz | AutoSport

A Ferrari confirmou que devido a um problema com o sistema de combustível no monolugar de Carlos Sainz, foram obrigados a trocar o chassis antes do terceiro treino livre do GP de Espanha que se realiza hoje às 12 horas.

A troca foi confirmada pelo delegado técnico da FIA Jo Bauer na atualização mais recente, não existindo qualquer penalização a ser aplicada ao piloto ou equipa.

O piloto espanhol revelou que sentiu que o carro piorou entre o primeiro e o segundo treino livre. “Penso que não tomamos as decisões certas para o segundo treino livre e que ficamos um pouco mais lentos. Sabemos em que direção não ir e precisamos de voltar a ter o sentimento que eu tinha no primeiro treino, que era melhor”.

Também a McLaren precisou de trocar a célula de sobrevivência do MCL36 de Lando Norris, que recordamos, perdeu grande parte do treino livre 2 devido aos danos sofridos no fundo após ter saído de pista.