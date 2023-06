GP Espanha F1: Ferrari tenta conhecer melhor os novos componentes | AutoSport

O primeiro dia do Grande Prémio de Espanha foi de aprendizagem para a Ferrari. A equipa italiana esteve focada no processo de comparar os novos componentes do SF-23, principalmente os flancos, com os anteriores e isso permite, em parte, justificar a distância com que terminaram da Red Bull no final dos dois treinos livres. Pouco se sabe do que realmente podem significar as atualizações da Ferrari em qualificação e corrida, mas a equipa salientou que talvez não sejam tão eficazes em termos de melhorias de tempo por volta rápida, sendo talvez possível melhorar o nível de desgaste dos pneus durante a corrida, por exemplo. E é em ritmo de corrida que a Ferrari tem tido dificuldades que ‘herdaram’ do ano passado para a temporada atual.

Os dados de ontem mostram que em curvas de baixa velocidade o SF-23 é eficaz e pressiona o Aston Martin e Red Bull, mas em curvas de maior velocidade as coisas não são assim e nessas zonas o monolugar italiano perde terreno para os adversários. Nas retas o domínio é do RB19, mas a Ferrari surge com o segundo carro mais rápido, a alguma distância, é certo.