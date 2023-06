GP Espanha F1: Ferrari apresenta novos flancos para o SF-23 | AutoSport

A Mercedes apresentou um grande pacote de atualizações no Grande Prémio passado no Mónaco, mas a Ferrari decidiu apenas fazê-lo em Barcelona, para o GP de Espanha. Entre os novos componentes do carro italiano, destacam-se os novos flancos, que têm uma maior área para arrefecimento interno do que a versão anterior. Não se trata de uma mudança de conceito, não sendo nada tão diferente do que fez a Mercedes, que também apresenta algumas novidades nesta corrida, assim como a Red Bull.

Os flancos do SF-23 podem ser diferentes, uma versão melhorada dos anteriores – com a equipa a salientar que “este desenvolvimento centra-se no condicionamento do fluxo para o conjunto da asa traseira e para a traseira, combinado com uma gestão diferente do fluxo de arrefecimento, para melhorar a eficiência global do carro” – mas os italianos trouxeram também novidades nas bordas do fundo do monolugar e uma nova asa traseira.

A Red Bull apresentou duas atualizações ao perfil das bordas do fundo, para reformular as cargas aerodinâmicas nesta zona e manter a estabilidade do monolugar, e uma nova curvatura do difusor traseiro. Muito longe do anunciado por Helmut Marko durante a semana, quando dizia que iriam também apresentar mudanças radicais no RB19.

Já a Mercedes, depois da enorme mudança efetuada no Mónaco, alterou a haste dos espelhos retrovisores e o perfil da parede lateral do difusor traseiro.