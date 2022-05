GP Espanha F1: Fernando Alonso arranca do fundo da grelha de partida | AutoSport

A Alpine trocou todos os componentes da unidade motriz do A522 de Fernando Alonso, o que resultou em penalização para o piloto espanhol, obrigando-o a arrancar para a corrida “caseira” no último lugar da grelha de partida.

A equipa francesa utilizou a quarta unidade do motor de combustão interna, turbo, MGU-H e MGU-K, ultrapassando o máximo de unidades permitidas por ano. Uma terceira centralina e armazenamento de energia, que também ultrapassam o limite imposto pelo regulamento desportivo.

Não são boas notícias para o espanhol, e para a Alpine, que saindo do fundo do pelotão numa pista onde é difícil ultrapassar, terá de optar por uma estratégia mais agressiva para tentar subir algumas posições.