GP Espanha F1, Esteban Ocon: “Temos mais trabalho a fazer no ritmo de corrida…”

Esteban Ocon esteve muito bem na sessão de qualificação, garantindo o quinto lugar da grelha de partida para a corrida de hoje, embalado pelo bom desempenho no GP de Portugal da semana passada. Ainda assim, hoje foi apenas 9º classificado, perdendo duas posições na parte final da corrida. O francês garante que é necessário rever alguns processos dentro da equipa e melhorar a performance em corrida.

“Hoje foi uma corrida dura . Temos algumas coisas a rever já que não fomos tão rápidos como os Ferrari ou os McLaren na corrida. Um aspeto positivo é que no ano passado aqui, não marcámos pontos e este ano saímos com dois. Não é o ideal depois da qualificação, mas vamos aceitá-lo e passar para a próxima corrida. Temos mais trabalho a fazer no ritmo de corrida e, como sempre, algumas coisas a discutir para melhorarmos. Veremos como nos saímos no Mónaco, é ótimo voltarmos lá, e vamos com alguma motivação para ter um resultado melhor”.

Esteban Ocon é atualmente o 9º classificado no Mundial de Pilotos com 10 pontos, mais 2 que Pierre Gasly e menos 10 que Carlos Sainz.