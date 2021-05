GP Espanha F1: “Erro tonto” custa 1 ponto na licença de Pierre Gasly

Pierre Gasly cometeu um “erro tonto”, como afirmou o francês via rádio depois da corrida, mas que para além dos 5 segundos de penalização, lhe vai custar 1 ponto na licença de piloto.

“Tenho sentimentos mistos sobre hoje, penso que na corrida fiz uma boa recuperação, mas falta-nos realmente o ritmo em comparação com as duas primeiras rondas, o que é frustrante. Estou chateado comigo mesmo por ter cometido o erro na grelha, é uma penalização muito tonta e isso tornou a minha vida mais difícil. Dito isto, tive algumas boas batalhas na corrida e consegui passar uns quantos carros para chegar ao 10º lugar. O carro tem definitivamente potencial, apenas ainda não o fizemos trabalhar de forma consistente em todos as curvas da volta. Vamos agora trabalhar arduamente para o Mónaco e confio na equipa para dar alguns passos em frente nas próximas corridas”.

É o primeiro ponto retirado na licença de Gasly no corrente período de 12 meses.