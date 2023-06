GP Espanha F1: Equipas preparam-se para qualificação à chuva | AutoSport

A FIA confirmou que serão disponibilizados pneus intermédios adicionais para cada carro devido à previsão meteorológica para o dia de hoje.

Os pilotos preparam-se para poderem ter uma qualificação, e talvez até mesmo a corrida, à chuva. Segundo as previsões do prestador oficial do serviço da FIA, durante o treino livre de hoje deve começar a chover acompanhada de trovoada, intensificando-se esta situação por volta das 14 horas (em Portugal continental) e aliviando um pouco à hora de início da sessão de qualificação. Como tal, confirmou a FIA, que “será disponibilizado um conjunto adicional de pneus intermédios a cada piloto antes do início da qualificação”.

Para a corrida a chuva pode também marcar presença, visto que se prevê 40% de possibilidade disso ocorrer para a hora da prova.