GP Espanha F1: DRS “tramou” Max Verstappen na volta final da qualificação | AutoSport

Christian Horner confirmou o problema que não permitiu a Max Verstappen discutir a pole position na sua última tentativa na sessão de qualificação do GP de Espanha.

“Não foi realmente falta de potência, foi o DRS que não abriu”, admitiu Horner à Sky. “Obviamente, precisamos de trazer o carro de volta para compreender o que causou isso, porque abriu na reta oposta ao fazer um ‘check up’ quando voltava para a box”.

O problema do DRS não abrir deu-se na reta da meta logo na abertura da volta final de Verstappen, mas Horner salientou que mesmo sem essa questão, a equipa não conseguiria bater o tempo de Charles Leclerc.

“Penso que hoje não tínhamos o suficiente para bater aquela volta de Charles [Leclerc]. Foi uma grande volta final sob pressão. Estou satisfeito com a partida na primeira fila da grelha”, concluiu o responsável da Red Bull.