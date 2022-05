GP Espanha F1, Drive Through: os destaques pela negativa | AutoSport

A Fórmula 1 de 2022 voltou a não desiludir, resultando num GP de Espanha interessante onde até normalmente a corrida costuma ser mais entediante. Mas nem tudo correu bem e houve quem ficasse mal na fotografia da Catalunha.

Ferrari

A Ferrari parecia ter tudo para regressar às vitórias no GP de Espanha. Charles Leclerc foi sempre o piloto mais rápido em todos os treinos e na qualificação recuperou do erro na primeira tentativa de volta rápida para conquistar a pole position com uma volta “canhão”. Dominou a corrida até à 26ª volta, quando o seu Ferrari F1-75 cedeu e retirou uma bela oportunidade para cimentar a liderança no campeonato. Sem qualquer erro do piloto desta vez, Leclerc ficou arredado pela discussão da vitória e perdeu o primeiro posto da classificação geral.

Carlos Sainz voltou a não conseguir um bom resultado, depois da saída de pista nos instantes iniciais da corrida. Já tinha perdido duas posições no arranque – para George Russell e Sergio Pérez – e só conseguiu terminar no quinto lugar porque Lewis Hamilton teve de “levantar o pé”. Num GP onde a Ferrari esperava responder à Red Bull, falhou em toda a linha.

Aston Martin

O pacote de atualizações da Aston Martin surpreendeu e deu muito que falar. Houve quem chamasse ao AMR22 o “Green Red Bull”, tal são as semelhanças entre ambos os monolugares. No entanto, o desempenho de um e de outro foram completamente diferentes.

Na qualificação não conseguiram passar à Q2, ressalvando que Sebastian Vettel falhou por pouco, e na corrida ficaram de fora dos pontos. Ainda não estão ao nível de outras equipas do “segundo pelotão” e o desenvolvimento pode não ser solução.

Pierre Gasly

O Pierre Gasly deste ano não é o mesmo de 2021. Só pontuou em duas corridas este ano e está atrás de Yuki Tsunoda – que deu um salto qualitativo desde o ano passado – voltando a não pontuar em Espanha. Os problemas do carro da AlphaTauri não estão resolvidos e o francês sentiu isso na pele, perdendo o treino livre 3. Na corrida de domingo, envolveu-se num incidente com Lance Stroll e recebeu dois pontos de penalização e cinco segundos adicionados ao seu tempo.

Num ano importante para a sua carreira, Gasly não está a facilitar a sua vida.

Daniel Ricciardo

Existem poucos argumentos que se possam utilizar para aquilo que se passa com Daniel Ricciardo. Está a milhas daquilo que fez na Red Bull e no segundo ano na McLaren, não parece estar mais à vontade com o carro do que estava no ano passado. Desta vez, em Barcelona, ficou fora dos pontos, enquanto o seu companheiro de equipa, com uma amigdalite e a largar mais atrás, foi batido por Lando Norris.

Surgem notícias que dão conta do interesse da McLaren em manter o contrato com o piloto australiano, mas não é certo, e à semelhança do que acontece com Pierre Gasly, Ricciardo não facilita em nada a sua vida.

Polémica Aston Martin/Red Bull

Sabemos que a Fórmula 1 tem sempre casos assim, mas a discussão sobre a possível troca de informação e transferência de propriedade intelectual dos antigos funcionários da Red Bull para os novos patrões da Aston Martin é grave. Acusar alguém sem apresentar provas, já depois da FIA – que estava no terreno ainda antes de tudo ser público – confirmar que não foram encontrados indícios de qualquer ilegalidade, ainda é pior