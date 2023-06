GP Espanha F1: Dificuldade da Mercedes em entrar no top 10 | AutoSport

Foram apenas os primeiros treinos e as equipas têm ainda algum tempo para alterar configurações para tornar os seus monolugares mais performantes, mas na Mercedes há muito trabalho a ser feito antes do terceiro treino e qualificação.

Lewis Hamilton terminou o primeiro dia em Barcelona a afirmar que seria difícil colocar o seu carro no top 10 como estava naquele momento e estava muito descontente com o que se sucedeu durante os treinos, depois de não ter estado tão confortável no muito mudado W14 como o seu companheiro de equipa.

Como referimos anteriormente, a Alpine pode ser a adversária direta na qualificação, não estando a Haas tão longe da Mercedes quanto isso (+0.06s) e Hamilton teme que possa ficar de fora da Q3 caso o carro continue como estava ontem.

Segundo os dados da F1, a Mercedes está mais rápida do que a Alpine nas retas, e até do que a Aston Martin, mas perde terreno nas curvas de média e baixa velocidade para os franceses, voltando a ter algumas melhorias em curvas de alta velocidade.

Pode a Mercedes melhorar o seu desempenho em voltas rápidas para a qualificação de hoje ou a equipa de Brackley aposta em ter um carro mais competitivo para a corrida?

