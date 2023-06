GP Espanha F1, Destaque da corrida: Max Verstappen | AutoSport

Max Verstappen continua a colecionar vitórias nesta temporada de Fórmula 1. E mais do que isso, em Espanha, esteve numa corrida completamente diferente do resto do pelotão. Esmagou a concorrência e duvidamos muito que Sergio Pérez fosse capaz de acompanhar o ritmo do seu companheiro de equipa, caso tivesse tido uma boa qualificação e estivesse na primeira linha da grelha, sem ter que recuperar tantas posições. Neste momento, Verstappen tem tudo para revalidar o título e celebrar o tricampeonato, restando apenas algumas dúvidas sobre o quanto pode afetar a Red Bull, a partir da segunda metade da temporada, as limitações no desenvolvimento do carro, resultado da sanção da FIA à infração da equipa ao regulamento financeiro em 2021. Mesmo assim, por essa altura, as contas podem estar tão bem encaminhadas para o neerlandês que será muito difícil à concorrência poder discutir o primeiro lugar.

Não há como escapar, apesar de outros bons desempenhos durante todo o fim de semana de Barcelona, que Max Verstappen foi o grande destaque do Grande Prémio e quis sempre mais. Não necessitava do ponto extra pela volta mais rápida, mas ainda assim não deixou escapar essa oportunidade.

Foto: David Ramos/Getty Images/Red Bull Content Pool