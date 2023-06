GP Espanha F1: Comparação da Ferrari no treino entre novos e antigos flancos | AutoSport

A Ferrari dividiu a sua estratégia para testar os novos flancos. Carlos Sainz ficou aos comandos do SF-23 com o design novo e Charles Leclerc teve os antigos flancos no seu monolugar.

No teste conjunto da Ferrari com o novo e antigo flanco e mais algumas atualizações, apenas 0,032s separaram Charles Leclerc com os antigos componentes e Carlos Sainz com os novos. A diferença de tempo não vale muito, principalmente por terem sido no treino livre inaugural, mas há outras características que não temos acesso, como o desgaste dos pneus e o equilíbrio do monolugar, que podem fazer a diferença. Obviamente, pensando que a comparação foi efetuada com as mesmas condições de carga de combustível, existe a possibilidade dos novos flancos não trazerem uma grande melhoria de tempo em volta rápida, mas antes, dar outras condições aos pilotos em corrida, o ponto mais fraco do carro italiano até esta altura da temporada.