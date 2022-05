GP Espanha, F1: Christian Horner espera uma corrida muito diferente de Miami | AutoSport

As diferenças entre Red Bull e Ferrari nas 5 provas do campeonato do mundo de Fórmula 1 até agora realizadas têm sido curtas e é provável que assim continue em Barcelona, durante o GP de Espanha. A Ferrari vai apresentar um extenso pacote de atualizações para recuperar a pequena diferença após o desenvolvimento do carro adversário, e apesar do forte período de Max Verstappen, e da forma como a Red Bull melhorou desde a introdução de algumas atualizações no GP de Emilia Romagna, Christian Horner afirmou que as diferenças entre os dois carros continuarão a ser reduzidas.

“Penso que são muito parecidos”, disse Horner. “Penso que se trata apenas de tentar juntar tudo para ter a melhor corrida possível”.

Com a entrada das atualizações do Ferrari F1-75 e de uma pista diferente na equação, Horner espera uma corrida muito diferente da de Miami. “Barcelona é um desafio totalmente diferente. Há muitas curvas de alta velocidade e sabemos que a Ferrari é forte nessa área. É uma questão da pista. Miami foi do nosso agrado e felizmente conseguimos um bom resultado”.

A época é longa e o GP de Espanha pode ser muito importante para nos dar uma melhor imagem da capacidade das duas equipas e da margem que separa os dois monolugares.

Vamos ver como será na Espanha no fim de semana