GP Espanha F1: Christian Horner defende a decisão da equipa sobre Pérez | AutoSport

Sergio Pérez não ficou muito satisfeito com a decisão da Red Bull em não o deixar ultrapassar o companheiro de equipa quando estava mais rápido. No final da corrida, em comunicação rádio com o seu engenheiro, Pérez afirmou querer discutir o assunto no debrief com a equipa.

Christian Horner defendeu que foi a decisão certa a tomar, uma vez que Verstappen tinha vantagem na vida útil dos pneus.

“Penso que o problema que tínhamos, vimos também noutros carros, eram as temperaturas muito elevadas, da água, do óleo, dos travões”, disse Horner à Sky. “E a última coisa que se quer arriscar é um abandono quando se tem dois carros que podem potencialmente terminar no primeiro e segundo lugares. E estavam em estratégias diferentes, por isso não era uma luta directa, Max [Verstappen] tinha uma vantagem tão grande nos pneus. Os pneus de ‘Checo’ [Sergio Pérez] não teriam chegado até ao fim. Por isso é que voltou a parar perto do final para conseguir a volta mais rápida e bem valiosa”.

Horner disse compreender a frustração de Pérez, mas salientou que a equipa e o piloto irão discutir o “plano de corrida” para esclarecer o assunto.

“Vamos discutir abertamente, penso que ele verá o plano de corrida. Perto de 30 voltas com aqueles pneus médios, no final precisávamos parar para nos certificarmos que defendíamos do Russell. No calor do momento percebemos a sua reação, porque é um piloto. Se tivesse ficado satisfeito, não estaria a fazer o seu trabalho”, concluiu o responsável.