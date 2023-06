GP Espanha F1, Charles Leclerc: “O pneus duros foram um desastre de início e bons no fim, simplesmente não percebo” | AutoSport

Depois de partir do pitlane, já se sabia que dificilmente Charles Leclerc teria um bom resultado e na verdade o monegasco da Ferrari não fez melhor que 11º. Esperava-se que, pelo menos conseguisse passar das boxes para os pontos, e apesar de ter efetuado uma série de ultrapassagens na primeira curva, não conseguiu chegar mais longe: “O pneus duros com que comecei a corrida foram um desastre não tínhamos aderência nenhuma, já o último stint no pneu duro, já foi bom, e não mudámos nada. Simplesmente não percebo, precisamos de perceber o que está a acontecer. Mas eu tinha confiança no carro, porque na verdade era na frente que os pneus não funcionavam e por isso o carro fugia muito de frente, a confiança sempre esteve lá. Depois da qualificação, não mudámos tudo no carro, mas mudámos atrás e o carro ficou muito diferente, mas as limitações foram diferentes, porque tivemos muitas dificuldades com o pneu duro de início, mas quando tive o carro bom, estava no tráfego, mas foi uma corrida muito difícil começando a corrida onde começámos. Este fim de semana foi tudo para meter os pneus a funcionar na janela certa, que é uma das nossas fraquezas, desde o início do ano, é termos uma janela de funcionamento muito pequena”, disse.