GP Espanha F1, Charles Leclerc: “Estou obviamente desapontado” | AutoSport

Uma prova que tinha tudo para correr bem, acabou da pior forma, com Charles Leclerc a ter de desistir com problemas na sua unidade motriz. Se a certo ponto parecia que a corrida estava controlada, a falha da unidade Ferrari atirou por terra todo o trabalho feito. Leclerc não escondeu o desapontamento no final:

“Estou obviamente desapontado, tal como toda a equipa, mas temos de olhar para os positivos. O ritmo foi bom e a gestão de pneus também, o que era fundamental aqui e era uma das nossas preocupações. Creio que fomos os que melhor gerimos os pneus. Estou confiante para o resto da época, só temos de perceber o que correu mal. Perdemos muito pontos hoje e isto não pode acontecer muitas vezes. Mas a equipa tem estado muito bem até agora, por isso só temos de melhorar e ter a certeza que não volta a acontecer. “