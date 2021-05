GP Espanha F1, Charles Leclerc: “Estamos mais fortes este ano…”

A Ferrari está definitivamente mais competitiva em 2021. Curiosamente, o ano passado por esta altura já tinha ido ao pódio, o que não aconteceu este ano, até aqui, mas mais cedo ou mais tarde isso irá suceder. Continua atrás da McLaren no campeonato, mas ainda não há mais equilíbrio porque Carlos Sainz até aqui contribuiu menos que a dupla da McLaren, que é mais consistente.

Charles Leclerc terminou em quarto o GP de Espanha, após um início perfeito em que suplantou Valtteri Bottas, só perdendo depois a posição devido a um ‘undercut’ nas boxes: “Estamos mais forte” diz o monegasco, e explica porquê: “Tivemos hoje uma corrida perfeita. Não cometemos erros, a estratégia foi boa, a gestão também. No início, houve um momento em que pensei que seríamos inevitavelmente quartos, mas passei o Bottas. Andámos bem com os pneus mais macios, com os médios também, tivemos bom ritmo, e na verdade esperava um pódio”, disse o piloto, que à imprensa italiana revelou ainda que tem vindo a trabalhar na gestão dos pneus: “Em 2019 a gestão de pneus foi o meu ponto fraco, fiz muitas poles mas poucas vitórias, por minha culpa. Trabalhei muito nisso, em 2020 fiz melhor, mas este ano dei mais um passo em frente e continuo a trabalhar muito nisso. Penso que apesar dos pódios ainda não terem vindo este ano, estamos em muito melhor forma do que em 2020, somos mais competitivos”.