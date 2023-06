GP Espanha F1: Charles Leclerc eliminado na Q1 | AutoSport

Sem saber o que se passou com os pneus traseiros, Charles Leclerc não conseguiu um tempo suficiente para passar à Q2, sendo eliminado apenas com o 19º registo. Juntamente com Leclerc, foram eliminados Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Alexander Albon e Logan Sargeant.

A Q1 começou com a ameaça de chuva para a fase iniciar dos primeiros 18 minutos de qualificação. A pista apresentava uma trajetória ainda seca depois da corrida de Fórmula 2 e por isso os pilotos tinham alguma urgência para sair para o asfalto do traçado. Ficavam na box os dois pilotos da Ferrari e Logan Sargeant.

Yuki Tsunoda assustou a sua equipa quando teve uma saída de pista no terceiro setor, uma situação que foi repetida por Valtteri Bottas, Alexander Albon e Fernando Alonso.

Depois destas situações, a direção de prova decidiu suspender a sessão sem mais explicação. Oscar Piastri, Alexander Albon, Carlos Sainz, Charles Leclerc e Sargeant não têm qualquer tempo registado, enquanto Pierre Gasly foi o piloto que estabeleceu a volta mais rápida até agora com o crono de 1:14.618.

A 14 minutos para o final da Q1 a sessão regressou à condição de bandeira verde. Logo de seguida, Max Verstappen instalou-se na liderança da tabela de tempos com 1:13.660s, seguido de Oscar Piastri a 0.031s.

Pierre Gasly pode estar em apuros depois de ter impedido Carlos Sainz que vinha numa volta rápida. O piloto francês deixou passar primeiro Charles Leclerc, mas colocou-se a meio das últimas duas curvas na frente do piloto espanhol da Ferrari.

Max Verstappen melhorou o seu anterior tempo nos últimos 8 minutos da Q1, passando a liderar a tabela de tempos com 1:13.615s. Por outro lado, estavam em situação de eliminação Sergio Pérez, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Albon e Sargeant. Numa posição de risco, Leclerc teve de parar na box para trocar de pneus macios para tentar sair das posições de eliminação.

Com os 20 carros em pista para uma última tentativa, Pérez conseguiu respirar de alívio passando para o quarto posto da tabela de tempos, mas era Pierre Gasly e Nico Hülkenberg que passavam para a liderança. O piloto da Haas terminou a volta em 1:13.420s.

Depois disso vários pilotos melhoraram os seus anteriores registos, passando Lewis Hamilton a liderar a Q1 com o tempo de 1:12.937s.

Destaque na Q1 pelas duas situações de impedimento de Pierre Gasly que pode ter o seu fim de semana manchado por estas duas situações que serão investigadas no final da sessão.