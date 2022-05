GP Espanha F1: Charles Leclerc conquista a 13ª pole position da carreira | AutoSport

Charles Leclerc conquistou a pole position para a corrida do GP de Espanha, depois de uma grande volta na segunda tentativa, com o tempo 1:18.750s. O piloto monegasco tinha cometido um erro na sua primeira tentativa e não conseguiu registar tempo, terminando com um pião. Na fase final da qualificação Leclerc colocou um Ferrari no primeiro lugar da grelha de partida, o que em Barcelona já não acontecia desde 2008.

Max Verstappen ficou no segundo posto da grelha. O neerlandês tinha a pole provisória no final das primeiras voltas, mas sentiu problemas com a potência no RB18 na volta final e teve de abortar a sua tentativa, deixando Leclerc um pouco mais à vontade para conquistar a pole position.

Carlos Sainz foi o terceiro mais rápido e e vai sair ao lado de George Russell para a corrida de amanhã, enquanto Sergio Pérez não foi além do quinto tempo mais rápido e terminou com Lewis Hamilton logo atrás.

Valtteri Bottas foi o melhor do “segundo pelotão”, batendo Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e Mick Schumacher.

Destaques:

Ferrari parte para a corrida com uma pequena vantagem para a Red Bull, mas parece que a luta pela vitória – em condições normais – será entre Charles Leclerc e Max Verstappen. Os dois pilotos voltaram a ser os mais fortes e mesmo com problemas na Q3, “reservaram” a primeira linha da grelha de partida em seu nome. Estão um passo à frente de todos.

Este é um mau sinal para Carlos Sainz, que teima a ser o segundo piloto da Ferrari. Se não quiser ser designado por segundo piloto tem que fazer mais. Esteve forte na qualificação, não o suficiente, já que ficou 0.416s do seu companheiro de equipa.

A Mercedes deu um passo em frente. Falta saber como serão em corrida, mas estão claramente com outra andamento com as atualizações trazidas para Barcelona e estão na luta pelo pódio. George Russell foi de novo mais rápido que Lewis Hamilton e bateu Sergio Pérez. O mexicano ainda não conseguiu imitar o ritmo do seu companheiro de equipa desde o segundo treino livres (Jüri Vips esteve ao volante do RB18 no primeiro treino) e terá que ultrapassar Russell para poder pressionar Sainz e ajudar Max Verstappen.

Lewis Hamilton estava otimista no final do dia de ontem, mas repetiu o sexto lugar da grelha de partida de Miami. O ritmo é melhor, mas o resultado foi o mesmo e voltou a ser batido por Russell esta época.

Valtteri Bottas sem problemas ou azares é o piloto favorito no “segundo pelotão”. Desta vez, e com os Mercedes mais rápidos do que em Miami, bateu Kevin Magnussen. Os dois pilotos estão mais rápidos que os restantes adversários e sem a AlphaTauri por perto e a McLaren sem Lando Norris – claramente o piloto que tem conseguido melhores resultados – ficaram mais de meio segundo à frente de Daniel Ricciardo e o estreante entre os 10 primeiros, Mick Schumacher. Bottas e Magnussen têm tudo para lutar pelo melhor posto dos “restantes”, sem pensar nos pilotos da Ferrari, Red Bull e Mercedes. A Haas sem atualizações ficou a apenas 0,9 da pole position, o que comprova o quão bom o carro pode realmente ser.

A grande surpresa na Q2 foi a passagem de Mick Schumacher e a eliminação de Lando Norris. O britânico da McLaren parecia ter tudo para entrar facilmente para o top 10, mas excedeu os limites de pista e viu o seu melhor registo ser apagado. Um erro que colocou Schumacher na Q3 pela primeira vez.

Nas restantes posições, Fernando Alonso esteve muito aquém do esperado, assim como os piloto da AlphaTauri, que ainda têm algumas questões com os monolugares italianos para tratar.

Esperava-se mais da Aston Martin depois da “revolução” no AMR22. É certo que Sebastian Vettel ficou muito perto de passar à Q2, mas em comparação com o Haas VF-22 sem qualquer atualização, Vettel e Stroll ficaram longe. Precisam de uma boa estratégia de corrida e um bom ritmo para conseguirem pontuar.

A Williams manteve a toada normal e sem surpresa, Albon bateu Latifi.

Filme da sessão de qualificação:

Q1, Surpresa de Sebastian Vettel e Fernando Alonso

Guanyu Zhou, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly – que teve de mudar de caixa de velocidades por precaução depois do problema no treino livre 3 – foram os primeiros piloto a sair para a pista para a Q1.

Sergio Pérez foi o primeiro piloto a registar uma volta rápida, ainda no segundo .20, com o tempo 1:20.44s. O mexicano apanhou Max Verstappen no último setor e ajudou o companheiro de equipa, que se colocou no cone de ar, para o neerlandês passar a liderar a tabela de tempos com o tempo de 1:20.091s.

Já com menos de 10 minutos para o final da Q1, Carlos Sainz bateu o tempo de Verstappen, para depois assistir à passagem do seu companheiro de equipa para o topo da tabela de tempos, com o registo em 1:19.861s.

Um incidente na saída de Lance Stroll da box e Lando Norris, será investigado no final da sessão de qualificação, mas o canadiano da Aston Martin não deverá escapar a uma penalização.

No final das primeiras voltas rápidas, Alexander Albon, Lance Stroll Pierre Gasly, Mick Schumacher e Nicholas Latifi estavam em zona de eliminação, enquanto Leclerc liderava a tabela de tempos, seguido de Sainz e Verstappen.

Com menos de 2 minutos para o final da primeira fase de qualificação os pilotos regressaram à pista. Schumacher saiu da zona de eliminação, enquanto Fernando Alonso apanhou tráfego na sua volta rápida e não conseguiu passar para a Q2.

Foram eliminados da Q1 Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Lance Stroll e os dois pilotos da Williams, com Alexander Albon na frente de Nicholas Latifi. Vettel ficou muito próximo da passagem para a Q2, mas as diferenças entre o todo o pelotão eram muito curtas.

Q2, Lando Norris eliminado por ter excedido os limites de pista

Os dois pilotos da Mercedes foram os primeiros pilotos a registar tempos na segunda fase da qualificação, com George Russell a bater o registo de Lewis Hamilton com o tempo de 1:19.470s. Os dois pilotos da Ferrari e Max Verstappen quando terminaram as suas voltas com tempos muito aquém do esperado, mas com pneus usados. No final das primeiras tentativas era Russell que liderava a tabela de tempos, com Hamilton a 0.324s, seguido de Pérez, Charles Leclerc e Valtteri Bottas.

Na zona de eliminação da Q2 estavam Daniel Ricciardo, que sentiu algumas dificuldades na Q1, Esteban Ocon, Guanyu Zhou, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly.

Na última tentativa da Q2, todos os 15 pilotos trouxeram pneus novos macios para tentar a passagem para a última fase de qualificação.

Carlos Sainz passou para a liderança da tabela de tempos (1:19.453s), enquanto os dois pilotos da AlphaTauri não conseguiam passar para a Q3.

Quando Max Verstappen passou para a liderança da tabela de tempos, os dois Haas conseguiam passar à Q3 depois de Mick Schumacher ter passado em troca com Lando Norris, com o tempo da sua volta rápida apagado por exceder os limites de pista.

Lando Norris viu o tempo da sua volta a ser apagado quando estava dentro dos 10 primeiros e foi assim, eliminado na Q2. Juntamente com Norris, foram eliminados Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Guanyu Zhou.

Q3, Pião de Leclerc e problemas para Verstappen

Estavam na luta na fase decisiva da qualificação Max Verstappen, Carlos Sainz, George Russell, Lewis Hamilton, Kevin Magnussen, Sergio Pérez, Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo e Mick Schumacher. Esta foi a primeira passagem de Mick Schumacher à Q3, um passo importante para o alemão que procura ainda os primeiros pontos da sua carreira na Fórmula 1.

Carlos Sainz foi o primeiro piloto a liderar a tabela de tempos e quando Charles Leclerc vinha mais rápido do que o seu companheiro de equipa, fez um pião na chicane anterior à reta da meta, deitando por terra a sua primeira tentativa de volta rápida e a possível pole position provisória.

Quem aproveitou foi Max Verstappen que ficou na pole provisória com o tempo de 1:19.073s. Era seguido de Sainz, Pérez, Russell e Hamilton. Valtteri Bottas era sexto no final das primeiras tentativas de voltas rápidas, com Ricciardo e Magnussen nos lugares seguintes. Mick Schumacher era nono e Leclerc décimo, sem tempo registado.

Na última tentativa para a conquista da pole position para o GP de Espanha quem teve problemas com o carro foi Max Verstappen. Já depois de Charles Leclerc ter passado na linha de meta e estabelecido a volta mais rápida, com um tempo canhão de 1:18.750s, Verstappen não conseguiu abrir o DRS e perdeu a última oportunidade de conseguir lutar pela pole. Foi batido pelo seu adversário direto, enquanto Sainz bateu o tempo de Russell.