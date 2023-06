GP Espanha F1: Charles Leclerc começa corrida do pitlane | AutoSport

Sem possibilidade para analisar o SF-23 de Charles Leclerc após a sessão de qualificação por estar o monolugar em condição de parque fechado, a Ferrari decidiu substituir componentes do carro, incluindo a caixa de velocidades, obrigando o piloto a arrancar da via de saída das boxes. Depois de se qualificar no 19º posto, a queda de posições não é assim tão prejudicial para Leclerc, tendo sido esta a forma como a equipa pode alterar o carro do piloto monegasco depois das suas queixas.

Leclerc queixou-se de problemas na traseira do SF-23 e que teria sido por isso que esteve tão lento e com tantas dificuldades em segurar o carro durante a Q1, tendo sido eliminado nessa mesma fase da qualificação. Dizendo que a equipa teria de analisar os dados obtidos, Leclerc estava quase a pedir para que se mudasse algo no carro, o que de facto acontece agora.

“Aproveitámos a oportunidade para mudar a caixa de velocidades, que é efetivamente toda a parte traseira, para nos certificarmos de que não há nada de estranho”, esclareceu Jock Clear ao jornalista Luke Smith do The Athletic. Assim, a substituição dos componentes na traseira do SF-23 nº16 deve eliminar qualquer dúvida sobre o comportamento do carro e ajudar o piloto monegasco a recuperar posições na corrida.