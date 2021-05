GP Espanha F1, Carlos Sainz: “Tínhamos carros para mais”

Carlos Sainz não estava contente no final do GP de Espanha. O piloto da Ferrari considera que tinha carro para chegar mais longe do que o sétimo lugar;

“Não estou contente, tivemos carro para mais do que sétimo. Fomos mais rápidos que os McLaren e os Alpine, mas se se arranca mal e se fica atrás de carros mais lentos, usa-se mais pneu e não se consegue passar. Especialmente com a nossa velocidade máxima, que não é a melhor. Fiquei preso atrás dos Alpine e muitos carros passaram por mim. Temos de analisar a primeira volta. Depois tentei recuperar o melhor que pude, mas foi difícil ultrapassar“, disse o espanhol.



“Fomos dos primeiros a perceber que tínhamos de ir para as duas paragens, especialmente porque estávamos fora de posição e vimos que outros estavam a gerir os pneus. Era o que nos ia ajudar a passar os Alpine, e também a tentar atacar Ricciardo”.

“Inicialmente seria uma corrida de apenas uma paragem, porque o Safety Car tinha ajudado. Sabíamos que ao pararmos na volta 25 ainda podíamos ir para uma paragem, mas atacando como eu tinha de fazer, era demasiado. Melhorámos em Portimão, mas desta vez falhámos a primeira volta, o que nos tirou da posição. Fomos muito bons com a estratégia, mas as posições que perdemos no início foram fundamentais”.

“Fiquei um pouco frustrado, porque tinha mais ritmo que os outros, mas eles estavam muito à nossa frente por causa da velocidade de ponta. Fomos o melhor carro nas curvas atrás da Mercedes e da Red Bull, se eu fizesse uma boa volta na Q3 e uma melhor partida, poderíamos ter terminado em quarto sem problemas. Daí a frustração.”