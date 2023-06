GP Espanha F1, Carlos Sainz: “agora posso concentrar-me em conquistar o pódio” | AutoSport

Os fãs espanhóis puxaram sempre pelos dois compatriotas durante a sessão de qualificação do GP de Espanha. Quando ambos atingiram a Q3 e estavam na discussão pela pole position, quem brilhou mais entre os dois foi Carlos Sainz, que bateu todos os outros pilotos com exceção de Max Verstappen.

Sainz tem noção que mais do que o segundo lugar da grelha, depois do que fez o neerlandês da Red Bull, seria impossível de alcançar e por isso terminou a sessão muito satisfeito com o que conquistou. “Estávamos todos muito perto uns dos outros em condições muito complicadas. Consegui passar a Q1 e Q2 sem problemas e consegui estabelecer uma boa volta apenas com um jogo [de pneus] na Q3 numa das mais complicadas qualificações que tive em Barcelona. Conseguimos, penso que estamos na melhor posição possível para amanhã e agora posso concentrar-me em conquistar o pódio”, explicou na entrevista no final da qualificação.

O piloto da Ferrari reforçou que fez tudo o que pôde para terminar na primeira linha da grelha de partida pela primeira vez esta temporada. “Senti que pilotei muito bem… é sempre um décimo aqui e ali, mas arrisquei tudo, não deixei nada por dar. As diferenças eram curtas com a McLaren, Mercedes e Aston Martin, estamos todos no mesmo grupo este fim de semana. Penso que o segundo lugar era o máximo que conseguia conquistar hoje e foi uma boa volta”, disse.