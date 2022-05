GP Espanha F1, Carlos Sainz: “A chave será o arranque e a gestão de pneus” | AutoSport

Carlos Sainz não parecia muito feliz no final da qualificação, com o terceiro lugar frente ao seu público. O piloto espanhol afirmou, ainda assim, que tinha sido uma volta decente e que está numa posição boa para lutar pela vitória amanhã, que será decidida no arranque e na gestão de pneus:

“Tem sido um fim de semana complicado e as condições têm sido difíceis, com o calor e o vento. Mas hoje conseguimos uma volta decente que nos permitiu ficar numa posição para estar na luta amanhã. A chave será o arranque e a gestão de pneus, mas é uma posição decente para começar a corrida amanhã. Acho que amanhã tudo é possível. Vamos fazer tudo para passar para a frente no arranque e ver a partir daí. Não foi a qualificação ideal, pois não consegui fazer uma boa volta com os pneus usados e faltam-nos pneus novos para a corrida mas qualquer coisa pode acontecer e vamos tentar fazer o nosso melhor.”