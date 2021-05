GP Espanha F1: Bottas foi ‘durinho’ com Hamilton

Valtteri Bottas completou o pódio atrás de Lewis Hamilton e Max Verstappen, em mais uma corrida que ficou muito longe da frente. Em determinada altura da corrida e quando a Mercedes já tinha feito o inglês ir às boxes para perseguir Verstappen, que liderava, Bottas foi avisado via rádio que Hamilton estava na luta pela vitória, devido aos melhores pneus que tinha, mas nessas volta o inglês perdeu quatro décimos para Verstappen, em contraponto aos muitos segundos que já tinha recuperado quando foi às boxes e a razão é simples: Bottas recebeu instruções para deixar passar o seu companheiro de equipa mas não saiu da frente com a celeridade necessária. Isso custou tempo a Hamilton, o que acabou por não fazer qualquer diferença, mas podia ter feito.

Bottas, que suplantou Leclerc nas boxes, não teve pressa em deixar passar Hamilton, mas foi ultrapassado na Curva 10. Faltavam sete voltas. Provavelmente, Toto Wolff vai dizer alguma coisa a Bottas, pois quem estivesse distraído e visse as imagens, pensava que tinha sido uma leal luta por posições. Não foi, é certo, porque ali, em condições normais, Hamilton não ultrapassaria Bottas. Poderá ter-se tratado apenas de uma “declaração de intenções”.