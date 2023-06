GP Espanha F1: Bandeira vermelha depois de várias saídas de pista | AutoSport

É uma situação ainda sem grande explicação, mas depois de uma série de saídas de pista nos primeiros cinco minutos da Q1 da qualificação do Grande Prémio de Espanha, a direção de corrida decidiu interromper sob bandeira vermelha a sessão.

Segundo informação avançada pela Sport TV que a paragem da sessão se deveu à necessidade de limpar a pista.

A Q1 começou com a ameaça de chuva para a fase iniciar dos primeiros 18 minutos de qualificação. A pista apresentava uma trajetória ainda seca depois da corrida de Fórmula 2 e por isso os pilotos tinham alguma urgência para sair para o asfalto do traçado. Ficavam na box os dois pilotos da Ferrari e Logan Sargeant, que não deverá vir à pista depois do acidente sofrido no terceiro treino livre.

Yuki Tsunoda assustou a sua equipa quando teve uma saída de pista no terceiro setor, uma situação que foi repetida por Valtteri Bottas, Alexander Albon e Fernando Alonso.

Depois destas situações, a direção de prova decidiu suspender a sessão sem mais explicação. Oscar Piastri, Alexander Albon, Carlos Sainz, Charles Leclerc e Sargeant não têm qualquer tempo registado, enquanto Pierre Gasly foi o piloto que estabeleceu a volta mais rápida até agora com o crono de 1:14.618.