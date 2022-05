GP Espanha F1: Aston Martin AMR22 apelidado de ‘Green Red Bull’ | AutoSport

O atualizado Aston Martin AMR22 causou alvoroço na preparação para o início do GP de Espanha e já merece o apelido de ‘Green Red Bull’.

Depois de terem desempenhos fracos no início da época, esperava-se que a Aston Martin trouxesse algumas atualizações para Barcelona, principalmente com os flancos do carro, mas a mudança radical causou alguma surpresa, principalmente apresentar algumas semelhanças com o Red Bull RB18.

Sendo um design parecido com o Red Bull, a disposição dos componentes internos do AMR22 teve de ser alterada para encaixar no “novo” design.

Também a AlphaTauri, Williams e Alpine apresentam uma asa traseira nova e as últimas duas equipas, alterações na asa dianteira.

El Aston Martin con las novedades



The Upgraded Aston Martin pic.twitter.com/ln3qcf34SJ — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) May 19, 2022