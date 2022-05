GP Espanha F1: Amigdalite dificultou corrida de Lando Norris | AutoSport

Lando Norris teve dificuldades físicas durante o fim de semana e as primeiras informações davam conta que o piloto britânico estaria a sofrer com rinite alérgica. No entanto, no final da corrida, Andreas Seidl, chefe de equipa da McLaren, confirmou que foi diagnosticado ao oitavo classificado no GP de Espanha uma amigdalite.

“Obviamente, quando não se sente bem todo o fim de semana e quando os seus níveis de energia estão baixos com a amigdalite que sofria, foi uma corrida muito desafiante, especialmente também nestas temperaturas quentes”, disse Seidl.

Norris não testou positivo para COVID-19, mas foi diagnosticado com uma amigdalite, estando o piloto a receber cuidados médicos e terá de descansar antes do GP do Mónaco, admitiu Seidl.

“Está estável após a corrida, mas graças ao grande apoio médico dentro da equipa e tem à sua volta. Temos de nos certificar de que descansa bem agora, nos próximos quatro dias, antes de irmos para o Mónaco”.

O responsável da McLaren salientou que a conselho dos médicos, a equipa decidiu permitir que Norris fosse para a corrida, mesmo com as dificuldades que sentia.

“Obviamente como equipa, e do meu lado, não podemos agradecer-lhe o suficiente por ter lutado e mostrou um grande espírito de luta porque permitiu-nos somar quatro pontos”, disse Seidl. “Foi simplesmente fantástico ver o seu empenho, mas ao mesmo tempo também é evidente que temos obviamente um médico envolvido em decisões como esta. E nunca arriscaríamos a saúde de Lando, só para ser claro também a esse respeito. O médico deu hoje luz verde e depois do piloto ter aceitado correr, nós avançamos”.