GP Espanha F1: Altos e baixos na AlphaTauri

Na AlphaTauri, Pierre Gasly ganhou um par de lugares no início da corrida e a partir daí parecia poder obter pontos, uma vez que a equipa jogou com segurança e colocou ambos os pilotos numa estratégia de duas paragens.

Quanto a Kvyat, perdeu um lugar no início apesar de ter optado pelos pneus macios que lhe deveriam ter dado mais aderência fora da trajetória. Numa corrida em que as ultrapassagens se revelaram complicadas, não havia muito a fazer no meio do pelotão em ritmo puro, e as hipóteses do russo não foram em nada ajudadas por uma penalização de cinco segundos por ignorar as bandeiras azuis. Terminou onde começou, no 12º lugar.

No final, o chefe de desempenho da Alpha Tauri, Guillaume Dezoteux, afirmou: “As condições muito quentes favoreceram a estratégia de duas paragens, embora alguns carros tenham conseguido fazer funcionar uma paragem. Quanto ao Pierre, a primeira paragem foi boa, pois conseguiu manter o Leclerc atrás e manteve uma distância para o Sainz. Tivemos de gerir um pouco o carro, uma vez que os travões e os pneus estavam a aquecer. Tentámos utilizar a nossa vantagem de pneus, uma vez que tínhamos dois conjuntos de pneus médios disponíveis, mas infelizmente para o Pierre, toda o seu segundo stint esteve ele esteve no tráfego e ficou preso num ‘comboio’ com o Albon e o Norris. A última parte da corrida foi muito semelhante, mas pensámos que podíamos passar pelo Vettel, que estava a perder bastante tempo enquanto tentava fazer funcionar a sua paragem. No geral, conseguimos alguns pontos que recompensam um fim de semana forte do lado do Pierre.

“A corrida do Daniil foi mais complicada. Ele começou a perder terreno no final da primeira paragem, por isso decidimos meter-lhe pneus médios. O segundo stint foi bom, mas não o suficiente para bater o Ricciardo, que ia numa paragem única. Na parte final da corrida, ele estava muito perto, mas com as dobragens forçaram-no a perder tempo e a ter que atacar novamente. Obviamente, depois de mostrarmos um desempenho competitivo durante todo o fim de semana, teríamos preferido trazer mais pontos para casa, mas no geral, este é um resultado positivo que confirma que somos um forte concorrente no meio do pelotão”, finalizou Guillaume Dezoteux.