GP Espanha F1: Alterações do traçado com impacto na estratégia | AutoSport

A retirada da chicane no último setor do traçado do Circuito de Barcelona-Catalunha, transformando esta zona numa grande e rápida curva à direita preparando a entrada dos pilotos na reta da meta, tem-se mostrado do agrado da maior parte dos intervenientes, mas tem uma série de consequências. Há um maior stress provocado no pneu dianteiro esquerdo na fase final da volta, mas ao mesmo tempo potencia um maior número de ultrapassagens. Veremos o que de facto acontece na primeira corrida com a atual geração de carros e com as alterações no traçado.

A chuva ou o piso molhado podem mascarar um pouco o resultado previsto da mudança no circuito, mas mesmo assim pode manter mais próximo o pelotão para a reta da meta, dando-lhes a possibilidade de atacar na travagem para a curva 1 ou até mesmo ultrapassar a meio da reta. Mais ultrapassagens significa que as equipas podem ter que alterar as suas estratégias durante a corrida, podendo parar mais uma vez se perceberem que é mais fácil recuperar posições em pista, além de terem que ter mais atenção à condição dos pneus naquela zona do traçado.