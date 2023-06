GP Espanha F1: Alpine pode bater Mercedes em qualificação | AutoSport

O pódio conquistado por Esteban Ocon no Mónaco na semana passada demonstra o potencial do A523 e a ameaça que pode ser para a Mercedes e talvez até para a Ferrari, mesmo com os desenvolvimentos apresentados por ambas as estruturas. A Alpine mostrou ter bom ritmo de qualificação no Circuito de Barcelona-Catalunha, palco do Grande Prémio de Espanha, depois de analisados os dados dos dois primeiros treinos. Logo no treino inaugural do fim de semana, Ocon voltou a estar entre os mais rápidos da tabela de tempos, mas os franceses podem ter alguma desvantagem em ‘long runs’, em ritmo de corrida, comparativamente a Mercedes, Ferrari e Aston Martin.

A equipa francesa pode até nem estar na contenda pelo pódio, até porque as características do traçado catalão não permite defesas de posição como fez Ocon no Mónaco e a ordem da grelha de partida não tem o mesmo nível de importância para o decorrer da prova, no entanto os dados mostram a capacidade natural do A523 de poder estar na Q3 e intrometer-se entre os Mercedes.

Segundo a análise da F1, os Alpine perdem cerca de 0.66s para os Red Bull, como acontece com os Mercedes, mas estão a uma maior distância em ritmo de corrida, a 0.71s – a meio da ordem do pelotão após o primeiro dia de treinos – e a 0.31s da Mercedes, que mostrou ser a quarta equipa mais rápida nas simulações feitas nos treinos.