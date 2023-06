GP Espanha F1: Alpine longe da performance do Mónaco | AutoSport

A Alpine garantiu 5 pontos que são importantes para a classificação do mundial de construtores, mas ficou muito aquém do que fizeram na corrida passada no Mónaco. Não conseguiram acompanhar Mercedes e Ferrari, perdendo terreno até para uma Aston Martin menos performante.

Entre os dois pilotos gauleses, Esteban Ocon voltou a estar melhor do que Pierre Gasly, que depois dos exageros cometidos na qualificação e consequentes penalizações, arrancou fora do top 10 e prejudicou a sua corrida. A partir desse momento o objetivo deveria ser alcançar os pontos, o que conseguiu, mas apenas porque Yuki Tsunoda foi penalizado no final da corrida e perdeu alguns pontos que seriam até justos depois da corrida que vinha a fazer.

À exceção dos exageros de Gasly na qualificação, os pilotos não parecem ter cometido erros ou até a estratégia de corrida da equipa pode ser criticável, mas faltou desempenho do A523 para repetir o feito, ou parecido, do Mónaco.