GP Espanha F1: A ‘falta’ que Sergio Pérez faz à Red Bull

Mais do que nunca a Red Bull precisa que Sergio Pérez comece a exercer pressão sobre a Mercedes. Atualmente a Red Bull tem carro para dar muita luta à Mercedes, mas em Espanha a Mercedes pode dar-se ao luxo de determinar a estratégia de corrida a seu bel prazer porque Sergio Pérez não estava lá para exercer pressão sobre os pilotos da Mercedes.

Em pista, Lewis Hamilton conseguiu fazer uma segunda paragem nas boxes para atacar Verstappen com pneus frescos, perdendo apenas uma posição para o seu companheiro de equipa, Valtteri Bottas, mas se Sergio Pérez lá estivesse, onde normalmente estaria, essa opção tinha muito menos possibilidades de resultar, pois o mexicano iria fazer a vida negra a Hamilton, numa pista em que é muito difícil ultrapassar e com isso, Max Verstappen poderia aguentar-se na frente

No GP da Hungria de 2019 aconteceu precisamente o mesmo, com o mesmo resultado.

A Mercedes teve uma ‘borla’, dada por Pérez. É por isso que a Red Bull precisa rapidamente de Pérez “lá em cima”. Quando isso acontecer, ‘jogam’ 2X2.