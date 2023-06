GP Espanha F1, a Desilusão: Charles Leclerc | AutoSport

Acabou por ser um fim de semana frustrante para Charles Leclerc, terminando o Grande Prémio de Espanha com zero pontos somados e com um desempenho, durante todo o fim de semana, abaixo do esperado.

Sem muitas conclusões oficiais por parte da Ferrari sobre o que se passou com o monolugar de Charles Leclerc durante a qualificação, depois das queixas do piloto monegasco, Frédéric Vasseur disse desconhecer o que aconteceu e que uma análise mais profunda tem de ser realizada em Maranello.

Depois de trocarem componentes no carro do piloto monegasco, o que levou a que Leclerc tivesse arrancado do pitlane, não foi capaz de ter ritmo para recuperar terreno entre o pelotão como talvez se esperava. Terminou no 11º lugar depois da penalização atribuída a Yuki Tsunoda ter atirado o piloto japonês para 12º, mas a corrida revelou-se complicada para Leclerc. É certo que o ritmo de Carlos Sainz em corrida também não foi muito alto, mas o piloto monegasco evidenciou mais dificuldades entre o pelotão. Este é um muito mau arranque de temporada Leclerc.