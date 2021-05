GP Espanha F1: 100 poles para Lewis Hamilton

Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) assegurou em Espanha a 100º pole-position da sua carreira na Fórmula 1, depois duma qualificação muito equilibrada em que bateu Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RB16B) por apenas 0.036s. Apenas cinco construtores alcançaram 100 poles na F1, Lewis Hamilton é o primeiro piloto a conseguir fazê-lo sozinho.

Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) foi terceiro a 0.132s, com Charles Leclerc (Ferrari SF21) a ser dos poucos que melhorou na sua derradeira tentativa, passando de sétimo para quarto.

Esteban Ocon (Alpine-Renault A521) foi quinto na frente de Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF21) com Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes MCL35M) logo a seguir, batendo desta feita o seu companheiro de equipa.

Depois de ter cometido um erro na sua primeira tentativa , saindo de pista, Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda RB16B) foi oitavo na frente de Lando Norris (McLaren-Mercedes MCL35M) e

Fernando Alonso (Alpine-Renault A521).

Q2: Aston Martin falha Q3

Valtteri Bottas voltou a levar a melhor sobre Lewis Hamilton na primeira volta lançada , mas Max Verstappen tratou de fazer uma volta afirmativa, com quase meio segundo de vantagem para Bottas. Lando Norris era quarto, seguido de Lance Stroll a fechar o top 5. No final das primeiras tentativas, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi estavam na zona de despromoção, com George Russell ainda sem uma volta em seu nome, não conseguindo fazer o suficiente para almejar uma presença na Q3.

Nas voltas que decidiriam quem teria lugar na Q3, os Ferrari foram os primeiros a fazer tempos e conseguiam lugares no top 5, ao contrário de Pierre Gasly que não conseguia melhorar o suficiente para ficar fora de perigo. Os McLaren conseguiam passar à Q3 ao contrário de Stroll, Gasly, Sebastian Vettel, Giovinazzi e Russell. Passaram à Q3 Verstappen, Bottas, Hamilton, Sainz, Pérez, Norris, Leclerc, Ricciardo, Ocon e Alonso.

Q1: Yuki Tsunoda eliminado

Yuki Tsunoda foi a primeira surpresa da tarde. O jovem da Alpha Tauri foi eliminado na Q1. A qualificação foi adiada dez minutos devido a reparações nas proteções da pista devido a uma saída de pista nas corridas de apoio, mas começou exatamente 10 minutos depois da hora.

Nas primeiras voltas lançadas dos mais rápidos, Valtteri Bottas foi o piloto com melhor tempo, levando a melhor sobre Max Verstappen e Lewis Hamilton, com os pilotos da Mercedes a usarem pneus médios nas primeiras tentativas. Os Ferrari, que tinham dado nas vistas no treino livre 3, estavam perto do topo com Carlos Sainz a fazer o terceiro tempo na sua primeira volta lançada. Lando Norris foi prejudicado pelo trânsito no último setor, enquanto Pierre Gasly fez o terceiro tempo e Daniel Ricciardo o quinto registo.

Na zona de despromoção tínhamos Kimi Raikkonen, Lance Stroll, Mick Schumacher, Nicholas Latifi e Nikita Mazepin.

Raikkonen tentou sair dos últimos lugares mas não conseguiu, ao contrário de Stroll que conseguiu escapar à zona de despromoção, tal como Russell.

De fora para a Q2 ficaram Yuki Tsunoda, Raikkonen, Schumacher, Latifi e Mazepin.