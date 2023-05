GP Espanha de Fórmula 1: Horários | AutoSport

Depois do Mónaco, equipas e pilotos rumam a Barcelona para uma nova ronda da temporada de 2023 da Fórmula 1, com uma expectativa ainda maior para saber o que pode mudar na ordem do pelotão com as atualizações apresentadas. Sendo o traçado monegasco uma pista diferente da espanhola, iremos ter uma melhor noção do que vale cada pacote de desenvolvimento que as equipas montaram nos seus monolugares.

Este ano a pista da Catalunha apresenta um configuração diferente no setor final comparativamente aos anos anteriores mais recentes. Os monolugares deixam de ser obrigados a fazer a última chicane, o que vai baixar os tempos por volta, mas também pode aumentar o desgaste dos pneus em certas áreas.

O Circuito de Barcelona-Catalunha é palco do Grande Prémio de Espanha e assim quer continuar durante muitos anos, mas há o interesse de Madrid poder realizar uma prova do calendário da Fórmula 1.

1º GP 1991

Voltas 66

Circuito 4.675 km

Corrida 307.236 km

Recorde Novo traçado (remoção da chicane): N/A ; com a chicane: 1:18.149s, Max Verstappen (2021)

Horário

Sexta-Feira, 2 junho

Treino livre 1 12h30 – 13h30

Treino livre 2 16h00 – 17h00

Sábado, 3 junho

Treino livre 3 11h30 – 12h30

Qualificação 15h00 – 16h00

Domingo, 4 junho

Corrida 14:00