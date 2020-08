GP Espanha de F1: Sergio Perez ou Nico Hulkenberg?

Continua a incerteza em torno do possível regresso de Sergio Pérez à ação na Racing Point, após resultados positivos do teste Covid-19 há duas semanas. Apesar de Nico Hulkenberg ter feito bastante bem o seu papel – se houve algo que falhou foi a equipa ao não conseguir ter carro para correr no GP da Grã-Bretanha – ter Sergio Pérez é importante já que o mexicano estará com a motivação nos píncaros e com ‘fome’ de F1. É verdade que o desempenho de Nico Hulkenberg foi bastante digno, ‘fazer’ terceiro na qualificação deste último GP foi um esforço impressionante, superou, por exemplo, Max Verstappen na Q3 com o mesmo pneu de composto macio, e depois rodou num quinto lugar muito sólido na corrida antes de vibrações no carro o obrigarem a uma paragem tardia nas boxes, e o fazerem cair para sétimo atrás de Lance Stroll.