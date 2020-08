GP Espanha de F1: Será que a Red Bull volta a conseguir?

Depois de duas corridas em Silverstone, a F1 ruma a Espanha para completar a “segunda tripla” do ano. Depois do que se passou na corrida de domingo, fica por saber se a Red Bull vai conseguir continuar a intrometer-se no domínio esperado dos Mercedes. O resultado de domingo foi um pouco inesperado, já que a Mercedes tem dominado a época (quatro vitórias em cinco corridas) e até aqui mantém uma enorme vantagem na qualificação, mas em ritmo da corrida a Red Bull, leia-se, Max Verstappen, tem conseguido manter-se próximo.

Por pouco, não estamos a falar de dois triunfos consecutivos em Silverstone, depois do furo de Lewis Hamilton na última volta do Grande Prémio da Grã-Bretanha. Recorde-se que Max Verstappen abandonou na corrida de abertura da época, na Áustria devido a um problema de fiabilidade, pelo que o campeonato podia estar bem diferente neste momento.

Ainda assim, há um longo caminho a percorrer, pois devemos ter até mais 12 corridas depois desta, dependendo do calendário final, que ainda não está fechado, e a Red Bull já mostrou ser capaz de levar a luta à Mercedes, desde que nas condições certas. A grande questão é, com que frequência veremos as condições certas nesta época – e se Espanha pode oferecer essa oportunidade duma repetição. O que sabemos é que a Mercedes reage muito depressa ao infortúnio, mas também sabemos que o calor pode complicar a vida aos W11. Vamos ver o que acontece no Circuito da Catalunha.