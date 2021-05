GP Espanha de F1: O enorme erro de Yuki Tsunoda…

O jovem japonês da Alpha Tauri, Yuki Tsunoda chegou à Fórmula 1 e depressa começou a colocar muita atenção em cima de si fruto das boas prestações dos testes e primeira corrida, n Bahrein, mas desde aí entrou numa espiral complicada, não andando sequer perto do que já fez anteriormente, cometendo alguns erros pelo meio. Mas no final da qualificação de hoje é bem capaz de ter cometido o seu pior erro até aqui.

Questionou via rádio, se tem um carro igual ao de Pierre Gasly. Até podia pensá-lo, mas discutia-o com a equipa. Ao fazê-lo publicamente cometeu um enorme erro, e arrisca-se a levar uma ‘bela’ duma ‘responsa’ dos seus responsáveis.

Via rádio, para todos ouvirem, falou sobre a qualidade do seu carro, o mesmo com que Gasly tinha passado facilmente à Q2: “Tenho sempre um feedback diferente em relação ao meu colega de equipa, o oposto. Por isso interrogo-me, é o mesmo carro? Obviamente, é o mesmo carro, mas o carácter do carro é demasiado diferente. Talvez seja apenas o estilo de condução, mas não sei porque estou com tantas dificuldades”, disse. Palavras que não deviam ser ditas via rádio. O japonês queixou-se do tráfego pois dessa forma não aqueceu os pneus convenientemente, mas quando ousou sugerir que pode haver algo com o material posto à sua disposição, mostra que não está a lidar bem com o stress. É que tem apenas 20 anos, é rookie e tem apenas três corridas de F1. Provavelmente, a Alpha Tauri vai deixar passar esta, mas Helmut Marko não temos tanta certeza…